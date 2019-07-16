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Зеленський відвідає Польшу 1 вересня

Новини » Політика    16.07.2019 - 13:31
Зеленський відвідає Польшу 1 вересня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Раніше Дуда запросив Зеленського відвідати Польщу

Президент України Володимир Зеленський відвідає Польшу 1 вересня на запрошення президента Польщі Аджея Дуда. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також, Пристайко сказав, що українська сторона вже офіційно підтвердила свій візит. 

"Ми дійсно плануємо візит в Польшу 1 вересня на запрошення президента Дуди. Офіційно українська сторона підтвердила свою участь. Там збирається багато лідерів. Я думаю, що президент США обов’язково прийде, враховуючи тему цієї зустрічі у Варшаві",- заявив Пристайко.

Нагадаємо,  посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа можлива після 21 липня.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента України наразі уточнюють дати зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. 

Раніше Трамп запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. В Адміністрації президента України повідомили, що вдячні за запрошення Дональду Трампу. 

Зустріч Зеленського з Трампом відбудеться найближчим часом США закликають Росію звільнити всіх українських політв'язнів
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