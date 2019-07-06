Волкер: зустріч Трампа із Зеленським - це питання найближчого майбутного

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

США готові підтримати Україну у проведенні реформ

У Сполучених Штатах очікують на візит президента України Володимира Зеленського найближчим часом. Про це повідомив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

За його словами, дата першої зустрічі Зеленського та американського президента Дональда Трампа ще не призначена.

"Ми чекаємо його візиту... Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном", - сказав Волкер.

Він також додав, що США прагнуть дати президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля у проведенні реформ в Україні.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США Курт Волкер описав, якими бачить кроки з боку України у питанні досягнення миру на Донбасі. Зокрема, Волкер відзначив розведення військ на Донбасі як позитивний сигнал президента Зеленського. На думку Волкера, це "надзвичайно позитивний крок, який привертає увагу до бездіяльності Росії".