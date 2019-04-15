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У Польщі анонсували візит Трампа та посилення контингенту США

Новини » Політика    15.04.2019 - 11:13
У Польщі анонсували візит Трампа та посилення контингенту США
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп у вересні може оголосити про посилення контингенту США в Польщі

Президент США Дональд Трамп може 1 вересня відвідати Польщу і оголосити посилення американського військового контингенту. Про це з посиланням на джерела пише Rzeczpospolita.

Повідомляється, що, за даними джерел, переговори між Варшавою і Вашингтоном набирають обертів. Зокрема, американська сторона повідомила про те, що Трамп розглядає варіант із запрошенням президента Польщі Анджея Дуди в червні, щоб погодити розширення військових баз.

"Якщо лідери прийдуть до попередньої згоди, зникне перешкода для оголошення Трампом американської військової ініціативи у Варшаві у 80-ту річницю початку Другої світової війни", - пише Rzeczpospolita.

У той же час повідомляється, що в адміністрації Дуди цю інформацію поки не коментують. Однак у польського президента уточнили, що Трампу направили запрошення на 80-ту річницю початку Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі планують побудувати новий військовий об'єкт, на якому буде зберігатися американська техніка.

Раніше також повідомлялося, що президента Росії Володимира Путіна не запросили на заходи, присвячені 80-річчю початку Другої світової війни.

 

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