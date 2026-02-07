Трамп собирает "Совет мира": когда и по какому поводу

Что будет на первом заседании "Совета мира"

По данным Axios, Белый дом хочет использовать встречу для реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на восстановление.

"Это будет первое заседание "Совета мира" и конференция по сбору средств на восстановление Газы", - сказал американский чиновник.

В настоящее время в состав Совета входят 27 членов, а председателем является Трамп. В пятницу 6 февраля Белый дом начал связываться с десятками стран, чтобы пригласить их лидеров и обсудить логистические вопросы.

"Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует мероприятие и начала проверять, какие лидеры смогут на нем присутствовать", - сообщил один из источников

Издание в свою очередь добавило, что планы проведения саммита находятся на ранней стадии и могут измениться.