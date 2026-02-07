Трамп собирает "Совет мира": когда и по какому поводу

США планируют созвать первое официальное заседание "Совета мира" при президенте Дональде Трампе уже 19 февраля. Встреча должна пройти в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Axios.
По данным Axios, Белый дом хочет использовать встречу для реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на восстановление.
"Это будет первое заседание "Совета мира" и конференция по сбору средств на восстановление Газы", - сказал американский чиновник.
В настоящее время в состав Совета входят 27 членов, а председателем является Трамп. В пятницу 6 февраля Белый дом начал связываться с десятками стран, чтобы пригласить их лидеров и обсудить логистические вопросы.
"Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует мероприятие и начала проверять, какие лидеры смогут на нем присутствовать", - сообщил один из источников
Издание в свою очередь добавило, что планы проведения саммита находятся на ранней стадии и могут измениться.
Напомним, недавно Axios написало, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут провести встречу 18 февраля, прямо за день до первого заседания "Совета мира".
"Если Нетаньяху примет участие в заседании "Совета мира", это будет его первая публичная встреча с арабскими и мусульманскими лидерами со времен до нападений 7 октября и войны в Газе", - сообщило издание.
Отметим, что 22 января Трамп провел церемонию создания "Совета мира", на которую пришли представители менее 20 стран. Причем среди них не было ни одного крупного западного союзника Вашингтона.
Изначально полагалось, что совет должен будет контролировать восстановление Газы после войны Израиля и ХАМАС, однако устав организации не ограничивает его действие лишь этим регионом. По словам Трампа, цель совета способствовать миру в более широком смысле.
