Трамп заявил о важности завершить войну в Украине и объявить о победе

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и теплой, но я сказал ему, так же как и решительно посоветовал президенту Путину: пришло время остановить убийства и заключить сделку!", - написал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что "достаточно кровопролития, когда границы территорий определяются войной и отвагой" и "они (Украина и РФ. - ред.) должны остановиться там, где сейчас стоят".

"Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких колоссальных и непосильных затрат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю - хватит, возвращайтесь домой к своим семьям в мире!", - подчеркнул Трамп.