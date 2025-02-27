Виткофф о визите Зеленского: хороший знак, Трамп хочет двигаться к мирному соглашению с РФ

У Дональда Трампа оценили визит президента Владимира Зеленского в США и подписание соглашения позитивно. Зеленский встретится с Трампом 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Так, специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф выразил оптимизм в интервью Fox News относительно соглашения о "редкоземах" и визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Я думаю, что это действительно хороший знак, что президент Зеленский будет здесь завтра (28 февраля, - ред)", - сказал он, имея в виду ожидаемый приезд украинского президента в США.

По его словам, Трамп "стремится оставить это (подписание соглашения, - ред) позади и двигаться дальше, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией".