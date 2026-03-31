Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп заявил, что США не будут открывать Ормузский пролив после разгрома Ирана

19:24 31.03.2026 Вт
2 мин
Американский президент в очередной раз рассказал о "тотальном уничтожении" Ирана
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 31 марта, что война с Ираном, вероятно, вскоре закончится и что другие страны смогут самостоятельно открыть Ормузский пролив.

"Мы не будем там еще долго. Мы сейчас их полностью уничтожаем, это тотальное уничтожение", - заявил он.

Трамп добавил, что другие страны смогут решить проблему с Ормузским проливом, который Иран перекрыл на 31 день, что вызвало стремительный рост мировых цен на энергоносители.

"Ну, я думаю, что он откроется автоматически, но моя позиция такова: я уничтожил эту страну. У них не осталось сил, так пусть страны, которые пользуются проливом, сами идут и открывают его. Как я представляю, тот, кто контролирует нефть, будет очень рад открыть пролив", - сказал президент США.

Кроме того, он сделал заявление о готовности закончить войну, не открывая пролив.

"Честно говоря, я об этом не думаю. Моя единственная задача состояла в том, чтобы убедиться, что у них нет ядерного оружия. У них его не будет. Когда мы уйдем, пролив автоматически откроется", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что США также добиваются смены режима в Иране, и отметил, что сейчас Вашингтон "имеет дело с совершенно другой группой людей, и они гораздо умнее, чем раньше".

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, что Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.

На фоне фактического блокирования пролива мировые цены на нефть резко выросли, что уже привело к подорожанию топлива.

Эскалация на Ближнем Востоке вызвала серьезную обеспокоенность мировых лидеров, которые осудили атаки Тегерана на гражданские объекты и призвали немедленно прекратить минирование акватории и ракетные удары.

Сначала о готовности к жестким действиям заявили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии, впоследствии к ним присоединилась Канада.

Сейчас круг стран, которые поддержали усиление давления на Иран, существенно расширился. Кто именно вошел в эту коалицию - читайте в материале РБК-Украина.

