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Трамп заявил о завершении большого обмена пленными между Украиной и РФ

Пятница 23 мая 2025 12:53
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Трамп заявил о завершении большого обмена пленными между Украиной и РФ Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил о завершении "большого обмена пленными" между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию американского лидера в Truth Social.

"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он "вступит в силу в ближайшее время". Возможно, это приведет к чему-то большому?", - заявил глава Белого дома.

Обмен в формате "1000 на 1000"

16 мая Киев и Москва провели первые прямые переговоры за последние три года. Встреча делегаций состоялась на территории турецкого Стамбула. Также в страну прибыл президент Владимир Зеленский, который планировал личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, но последний проигнорировал призыв к диалогу с глазу на глаз.

Украинскую делегацию возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а российскую - помощник диктатора Владимир Мединский.

Во время переговоров стороны согласились провести обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

Только вчера, 22 мая, в Кремле заявляли, что реализация обмена требует времени, впрочем, Киев и Москва заинтересованы как можно быстрее воплотить ее в жизнь.

В тот же день Зеленский провел совещание по обмену. По его словам, во время него анализировались списки, которые подала российская сторона.

В частности в России один из депутатов Государственной думы утверждал, что провести обмен пленными в формате "1000 на 1000" за один день невозможно, в связи с чем его могут разбить на несколько этапов.

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Трамп заявил о завершении большого обмена пленными между Украиной и РФ
Трамп заявил о завершении большого обмена пленными между Украиной и РФ
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