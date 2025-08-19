Трамп заявил, что лидеры ЕС обеспокоены гарантиями безопасности для Украины после его отставки
Европейские лидеры выразили обеспокоенность относительно гарантий безопасности для Украины после того, как президент США Дональд Трамп покинет пост.
Об этом Трамп заявил в эфире Fox News, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Трампа, европейские лидеры во время встреч 18 августа в Белом доме выразили ему беспокойство относительно того, будут ли гарантии безопасности США в потенциальном мирном соглашении с Украиной продолжаться после окончания его президентского срока.
"Да, они это сделали. Мы говорили об этом. Да, это так. Я могу сказать то же самое о них", - сказал американский лидер.
Трамп отметил, что даже если Украина и Россия придут к согласию, будущее этой войны и усилия, направленные на то, чтобы сдержать российского диктатора Владимира Путина от попыток захватить дополнительные территории, будут зависеть от того, кто будет президентом США.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, ранее СМИ сообщали, что США и ЕС готовят гарантии безопасности для Украины перед возможным саммитом президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Администрации работают над укреплением оборонных возможностей Киева без ограничений.
Зеленский после саммита с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами 18 августа также заявил, что гарантии безопасности для Украины будут.
"Советники по нацбезопасности сейчас находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - подчеркнул глава государства.
Сегодня Трамп заявил, что американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности для страны обеспечит Европа.