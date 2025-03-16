Трамп отдал приказ атаковать позиции боевиков в Йемене и предупредил Иран

Президент США Дональд Трамп объявил, что в субботу Штаты начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене. Кроме того, это сигнал Ирану о заключении сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и пост Трампа в его соцсети Truth Social.

Это был первый залп того, что высокопоставленные американские чиновники назвали новые наступлением против боевиков и мощным сигналом Ирану, поскольку Трамп стремится заключить ядерное соглашение с иранским правительством.

Как пишет NYT, воздушные и морские удары поражали радары, системы ПВО, ракетные и беспилотные системы в попытке открыть международные судоходные пути в Красном море, которые хуситы нарушали месяцами своими собственными атаками. Трамп написал о своем приказе следующее:

"Сегодня я отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов Хути в Йемене. Они ведут неослабевающую кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", - написал президент США.

Он отметил, что ответ предыдущего главы Белого дома Джо Байдена был "жалко слабым", в связи с чем хуситы продолжали действовать.

"Уже более года ни одно коммерческое судно под флагом США не проходило безопасно через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив. Последний американский военный корабль, прошедший через Красное море четыре месяца назад, был атакован хуситами более десяти раз. Финансируемые Ираном, эти бандиты запускали ракеты по американским воздушным судам и нацеливались на наших военных и союзников", - говорится в публикации.

Трамп подчеркнул, что эти нападения стоили США и мировой экономике множества миллиардов долларов, в то же время подвергая риску жизни невинных людей.

"Атаки хуситов на американские суда не будут теперь. Мы применим сокрушительную смертельную силу, пока не достигнем своей цели. Хуситы перекрыли судоходство в одном из важнейших водных путей мира, парализовав огромные потоки глобальной торговли и посягнув на основополагающий принцип свободы навигации, на котором держатся международная торговля и коммерция", - пишет президент США.

Глава Белого дома подчеркнул, что войска Соединенных Штатов наносят авиаудары по базам террористов, их лидеров и ракетной обороне, чтобы защитить американские суда, воздушные и морские силы, а также восстановить свободу навигации.

"Никакая террористическая сила не сможет помешать американским коммерческим и военным судам свободно пересекать водные пути мира. Всем террористам-хуситам: ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО, И ВАШИ АТАКИ ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬСЯ, НАЧИНАЯ СЕГОДНЯ. ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ, НА ВАС ОБРУШИТСЯ АД, КОТОРОГО ВЫ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ", - пригрозил американский лидер.

Он также отдельно обратился к Ирану, призвав не немедленно прекратить поддержку террористов-хуситов.

"Не смейте угрожать американскому народу, его президенту, который получил один из крупнейших мандатов в истории страны, или мировым торговым путям. Если осмелитесь - БОЙТЕСЬ, потому что Америка привлечёт вас к полной ответственности, и мы не будем любезничать", - резюмировал Трамп.