Хуситы обещают отомстить после ударов США по Йемену

Вчера США начали наносить масштабные удары по хуситам в Йемене после их атак на корабли в Красном море. Группировка в свою очередь обещает отомстить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести масштабные военные удары по йеменским хуситам, которые поддерживаются Ираном. Это произошло после серии атак группировки на корабли в Красном море.

По данным министерства здравоохранения хуситов, в результате атак по меньшей мере 31 человек погибли и 101 получили ранения после авиаударов США. Представитель повстанцев сообщил NBC News, что группировка ответит еще "большей эскалацией".

"Мы ответим на недавнюю эскалацию дальнейшей эскалацией. Наш ответ не будет отложен", - заявил Наср эд-Дин Амер, представитель хуситов.

NBC также отмечает, что атака США также произошло через несколько после того, как хуситы заявили, что возобновят атаки на израильские суда, отплывающие от Йемена, в ответ на последнюю блокаду Израиля в Газе, которая остановила поток помощи в анклав.

Трамп в свою очередь, отдавая приказ об атаках, предупредил Иран, чтобы тот прекратил поддержку повстанческой групп ответ и пообещал привлечь страну к "полной ответственности" за действия ее доверенной группировки хуситов. В частности, Тегеран поддерживает хуситов деньгами, обучением и снаряжением.