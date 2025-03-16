Хуситы обещают отомстить после ударов США по Йемену
Вчера США начали наносить масштабные удары по хуситам в Йемене после их атак на корабли в Красном море. Группировка в свою очередь обещает отомстить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести масштабные военные удары по йеменским хуситам, которые поддерживаются Ираном. Это произошло после серии атак группировки на корабли в Красном море.
По данным министерства здравоохранения хуситов, в результате атак по меньшей мере 31 человек погибли и 101 получили ранения после авиаударов США. Представитель повстанцев сообщил NBC News, что группировка ответит еще "большей эскалацией".
"Мы ответим на недавнюю эскалацию дальнейшей эскалацией. Наш ответ не будет отложен", - заявил Наср эд-Дин Амер, представитель хуситов.
NBC также отмечает, что атака США также произошло через несколько после того, как хуситы заявили, что возобновят атаки на израильские суда, отплывающие от Йемена, в ответ на последнюю блокаду Израиля в Газе, которая остановила поток помощи в анклав.
Трамп в свою очередь, отдавая приказ об атаках, предупредил Иран, чтобы тот прекратил поддержку повстанческой групп ответ и пообещал привлечь страну к "полной ответственности" за действия ее доверенной группировки хуситов. В частности, Тегеран поддерживает хуситов деньгами, обучением и снаряжением.
Напомним, что в заявлении иранским государственным СМИ, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Садами заявил, что Иран "отреагирует решительно и разрушительно" на любого врага, который воплотить угрозы в жизнь.
Однако Садами также дистанцировал Иран от хуситов, подчеркнув, что группировка принимала свои решения независимо.
"Исламская Республика Иран не играет никакой роли в формировании национальной или оперативной политики какой-либо группы фронта сопротивления", - сказал он.
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