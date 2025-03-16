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Удары США по Йемену уничтожили несколько лидеров хуситов, - Уолц

Воскресенье 16 марта 2025 17:46
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Удары США по Йемену уничтожили несколько лидеров хуситов, - Уолц Фото: советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера США нанесли масштабные авиаудары по хуситам в Йемене за их атаки на корабли в Красном море. Удары Вашингтона были нацелены и в конечном итоге уничтожили нескольких лидеров поддерживаемых Ираном хуситов.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Представитель Белого дома отметил, что последние удары отличается от бесчисленных ударов, которые были нанесены во времена бывшего президента США Джо Байдена.

"Это был подавляющий ответ, который фактически был нацелен на нескольких лидеров хуситов и уничтожил их. И разница здесь в том, что, во-первых, мы преследуем руководство хуситов, а во-вторых, возлагаем ответственность на Иран", - сказал Уолц.

Напомним, что на авиаудары отреагировал представитель хуситов Наср эд-Дин Амер. Он заявил, что группировка ответит еще большей эскалацией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что и в Иране отреагировали на действия Вашингтона. По словам главного командующего Корпуса стражей Исламской революции, Хоссейна Салами, хуситы действуют независимо и принимают собственные стратегические и военные решения.

"Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они выполнят свои угрозы", - добавил он в комментарии государственным СМИ.

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