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Трамп заявил, что хуситы после ударов США понесли большие потери и хотят теперь мира

Четверг 27 марта 2025 04:18
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Трамп заявил, что хуситы после ударов США понесли большие потери и хотят теперь мира Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В середине марта США начали наносить масштабные удары по хуситам в Йемене после в ответ на их атаки на корабли в Красном море. Теперь понеся потери, хуситы хотят мира.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Fox News.

"Хуситы хотят мира, потому что они потерпели сильные удары. Хуситы умирают за мир. Они не хотят этого...Они сбивали корабли. В Суэцком канале проходит только около 20% судов. Остальные вынуждены искать обходные пути, что занимает недели, и это серьезно сказывается на торговле. Но хуситы понесли большие потери и хотят договориться о мире", - сказал Трамп.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 15 марта, что Соединенные Штаты начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене. Это была попытка открыть международные судоходные пути в Красном море, которые месяцами обстреливались хуситами, а также сигнал Ирану по поводу стремления Трампа заключить ядерную сделку.

"Сегодня я отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов Хути в Йемене. Они ведут неослабевающую кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", - говорилось в посте президента США.

На следующий день советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что удары Вашингтона были нацелены и в конечном итоге уничтожили нескольких лидеров поддерживаемых Ираном хуситов.

В ответ йеменские хуситы пообещали отомстить, и атаковали американский авианосец USS Harry S Truman в Красном море. Бригадный генерал хуситов Яхья Сарий объявил об этом 16 марта. Через некоторое время, в другие дни, йеменские хуситы тоже утверждали об атаке по американскому авианосцу.

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