RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп заявил, что хотел бы сразу добиться мирного соглашения между Украиной и РФ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США хотят добиться прекращения войны России против Украины путем мирного соглашения. Но обычно прекращение огня наступает быстрее.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп напомнил, что до его второго президентского срока Запад не коммуницировал с Россией. Но когда он вернулся в Белый дом, один из его первых звонков был звонок российскому диктатору Владимиру Путину. 

"Мы работаем над соглашениями сейчас, и самое большое из них - об остановке войны, либо через прекращение огня, либо через (окончательное - ред.) соглашение. Я хотел бы видеть соглашение, но прекращение огня всегда происходит быстрее", - добавил он. 

Прекращение огня

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что есть два условия, при которых Украина согласится на прекращение огня. Первое - это сильные гарантии безопасности, а второе - поставки оружия для украинских защитников.

При этом издание Financial Times после того, как президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, писало, что США и Россия якобы хотят достичь прекращения огня между Украиной и РФ до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая.

Fox News в свою очередь утверждало, что американцы и россияне якобы уже разработали "план завершения войны России против Украины". Он состоит из трех пунктов.

В таком "плане" первый пункт - это прекращение огня. Затем в Украине якобы должны пройти выборы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине