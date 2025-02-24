Трамп заявив, що хотів би відразу добитися мирної угоди між Україною та РФ

Припинення вогню

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що є дві умови, за яких Україна погодиться на припинення вогню. Перша - це сильні гарантії безпеки, а друга - постачання зброї для українських захисників.

При цьому видання Financial Times після того, як президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, писало, що США і Росія нібито хочуть досягти припинення вогню між Україною і РФ до Великодня (20 квітня) або до 9 травня.

Fox News зі свого боку стверджувало, що американці та росіяни нібито вже розробили "план завершення війни Росії проти України". Він складається з трьох пунктів.

У такому "плані" перший пункт - це припинення вогню. Потім в Україні нібито мають відбутися вибори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.