Россия и США разработали 3-этапный мирный план для Украины, предусматривающий выборы ,- Fox News

США и Россия разработали мирный план для Украины. Он включает проведение новых выборов как ключевой этап урегулирования конфликта.

Об этом заявила корреспондент пресс-пула Белого дома от Fox News Джеки Хайнрих, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Х.

США и Россия предложили мирный план в три этапа, который включает прекращение огня, проведение новых выборов в Украине и подписание финального соглашения.

Джеки Хайнрих ссылается на дипломатические источники, по их словам близких к дипломатическим переговорам, этот план активно обсуждается в Саудовской Аравии, где проходят важные переговоры по решению конфликта.

Ключевым условием успеха этого мирного процесса оба государства считают проведение новых выборов в Украине. Однако это предложение непременно станет предметом споров, ведь Россия давно критикуется за проведение недемократических выборов, а в Украине широко распространено опасение относительно возможности избрания пророссийского президента.

Несмотря на то, что в Украине не поддерживают идею "марионеточного" президента, некоторые источники указывают на то, что Россия считает вероятность избрания такого кандидата достаточно высокой.

При этом Владимир Путин убежден, что любой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам.

В свою очередь, Дональд Трамп, который также участвует в дипломатических процессах, готов поддержать любой исход выборов, включая возможность избрания пророссийского кандидата. Трамп и Путин считают шансы на переизбрание Зеленского достаточно низкими.

Белый дом пока не прокомментировал эти обсуждения, но стоит ожидать официальное высказывание в ближайшее время.