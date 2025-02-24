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Трамп заявил, что хотел бы сразу добиться мирного соглашения между Украиной и РФ

Вашингтон, Понедельник 24 февраля 2025 22:36
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Трамп заявил, что хотел бы сразу добиться мирного соглашения между Украиной и РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США хотят добиться прекращения войны России против Украины путем мирного соглашения. Но обычно прекращение огня наступает быстрее.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп напомнил, что до его второго президентского срока Запад не коммуницировал с Россией. Но когда он вернулся в Белый дом, один из его первых звонков был звонок российскому диктатору Владимиру Путину.

"Мы работаем над соглашениями сейчас, и самое большое из них - об остановке войны, либо через прекращение огня, либо через (окончательное - ред.) соглашение. Я хотел бы видеть соглашение, но прекращение огня всегда происходит быстрее", - добавил он.

Прекращение огня

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что есть два условия, при которых Украина согласится на прекращение огня. Первое - это сильные гарантии безопасности, а второе - поставки оружия для украинских защитников.

При этом издание Financial Times после того, как президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, писало, что США и Россия якобы хотят достичь прекращения огня между Украиной и РФ до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая.

Fox News в свою очередь утверждало, что американцы и россияне якобы уже разработали "план завершения войны России против Украины". Он состоит из трех пунктов.

В таком "плане" первый пункт - это прекращение огня. Затем в Украине якобы должны пройти выборы.

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