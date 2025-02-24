Трамп заявил, что хотел бы сразу добиться мирного соглашения между Украиной и РФ

США хотят добиться прекращения войны России против Украины путем мирного соглашения. Но обычно прекращение огня наступает быстрее.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

" Мы работаем над соглашениями сейчас, и самое большое из них - об остановке войны, либо через прекращение огня, либо через (окончательное - ред.) соглашение. Я хотел бы видеть соглашение, но прекращение огня всегда происходит быстрее ", - добавил он.

Трамп напомнил, что до его второго президентского срока Запад не коммуницировал с Россией. Но когда он вернулся в Белый дом, один из его первых звонков был звонок российскому диктатору Владимиру Путину.

Прекращение огня

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что есть два условия, при которых Украина согласится на прекращение огня. Первое - это сильные гарантии безопасности, а второе - поставки оружия для украинских защитников.

При этом издание Financial Times после того, как президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, писало, что США и Россия якобы хотят достичь прекращения огня между Украиной и РФ до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая.

Fox News в свою очередь утверждало, что американцы и россияне якобы уже разработали "план завершения войны России против Украины". Он состоит из трех пунктов.

В таком "плане" первый пункт - это прекращение огня. Затем в Украине якобы должны пройти выборы.

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