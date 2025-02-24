Трамп заявил, что хотел бы сразу добиться мирного соглашения между Украиной и РФ
США хотят добиться прекращения войны России против Украины путем мирного соглашения. Но обычно прекращение огня наступает быстрее.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Трамп напомнил, что до его второго президентского срока Запад не коммуницировал с Россией. Но когда он вернулся в Белый дом, один из его первых звонков был звонок российскому диктатору Владимиру Путину.
"Мы работаем над соглашениями сейчас, и самое большое из них - об остановке войны, либо через прекращение огня, либо через (окончательное - ред.) соглашение. Я хотел бы видеть соглашение, но прекращение огня всегда происходит быстрее", - добавил он.
Прекращение огня
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что есть два условия, при которых Украина согласится на прекращение огня. Первое - это сильные гарантии безопасности, а второе - поставки оружия для украинских защитников.
При этом издание Financial Times после того, как президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, писало, что США и Россия якобы хотят достичь прекращения огня между Украиной и РФ до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая.
Fox News в свою очередь утверждало, что американцы и россияне якобы уже разработали "план завершения войны России против Украины". Он состоит из трех пунктов.
В таком "плане" первый пункт - это прекращение огня. Затем в Украине якобы должны пройти выборы.
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