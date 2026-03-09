Трамп заявил о победе над Ираном и назвал войну "кратковременной"

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана это "кратковременная" акция. По словам американского лидера, победа во многом уже достигнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Наша страна действительно процветает. Я имею ввиду, на таком уровне, о котором никто не мечтал. Мы совершили небольшую поездку, потому что чувствовали, что должны это сделать, чтобы избавиться от зла. Думаю, вы увидите, что это будет краткосрочная поездка", - заявил Трамп.

Выступая перед республиканцами в Палате представителей, президент США отметил, что победа уже во многом достигнута, но окончательной победы еще нет.

"Мы уже одержали победу во многих отношениях, но нам этого недостаточно. Мы движемся вперед, полные решимости как никогда прежде добиться окончательной победы, которая раз и навсегда положит конец этой давней опасности", - подчеркнул он.

Также Трамп добавил, что США вместе с Израилем "разгромили врага", показав преимущество в технических навыках и военной силе. По его словам, "иранские беспилотники и ракеты были полностью уничтожена", а флот Ирана "исчез".

"Все лежит на дне океана - 46 кораблей. Вы можете в это поверить?", - сказал президент.

Кроме того, он сообщил, что "немного разозлился", когда военные вместо того, чтобы захватывать корабли, начали их топить. В ответ Трампу сказали, что топить корабли "веселее".

Резюмируя Трамп добавил, что если бы он не начал операцию, то Иран атаковал бы тогда США в течение недели, а также в течение двух имел бы уже ядерное оружие.