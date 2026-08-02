Трамп заявил, что его уговорили отказаться от атак по Ирану ради предстоящего соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что США отказались от запланированного удара по Ирану после того, как Тегеран и другие страны Ближнего Востока обратились в Вашингтон с просьбой воздержаться от атаки из-за достижения договоренностей по основным положениям будущего соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

По словам американского президента, США были готовы применить против Ирана военную силу "масштаба, невиданного со времен Второй мировой войны".

В то же время он утверждает, что Иран и другие государства региона попросили не наносить удар, поскольку стороны уже согласовали основные принципы будущего соглашения.

"Иран и другие страны Ближнего Востока только обратились к нам с просьбой воздержаться от любого нападения, поскольку достигнуто согласия об основных положениях соглашения", - написал Трамп.

Он также заявил, что согласился отменить возможную атаку при условии скорейшего заключения соглашения.

По словам Трампа, будущие договоренности должны предусматривать открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. Он также отметил, что Израиль поддерживает это решение.

"Я согласился, ради будущего блага мира, а также выживания успешного и преуспевающего Ирана, отменить атаку при условии, что нам удастся быстро заключить соглашение", - заявил президент США.

Что предшествовало

Ранее CBS News сообщил, что США и Израиль якобы готовили одну из самых масштабных атак на объекты энергетической инфраструктуры Ирана.