Трамп заявил, как долго Тайвань может не бояться вторжения Китая

Дональд Трамп заявил, что президент Китая Си Цзиньпин якобы пообещал ему не предпринимать шагов против Тайваня, пока Трамп остается у власти.

Интервью было дано по дороге на саммит с президентом России Владимиром Путиным в Аляске, где обсуждались вопросы прекращения огня после более трех лет полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я не верю, что это произойдет, пока я здесь", - сказал Трамп. "Он никогда этого не сделает, пока вы президент, президент Си сказал мне это".

Таким образом бывший президент подчеркнул свое, по его мнению, весомое влияние на геополитическую ситуацию в Азии.

Политика США в отношении Тайваня

США давно пытаются сдержать Пекин от силового объединения Тайваня с Китаем. Хотя США поставляют Тайваню военную технику, они придерживаются политики стратегической неоднозначности и не дают прямых гарантий безопасности. Закон об отношениях с Тайванем 1979 года призывает предоставлять Тайваню ресурсы для самозащиты и противодействовать односторонней смене статуса, но прямо не предусматривает вмешательства США.

Ранее во время предвыборной кампании Трамп предлагал, чтобы Тайвань "платил США за оборону", подчеркивая важность финансового взаимодействия в военной сфере.

Эксперты отмечают, что подобные заявления Трампа носят скорее политический характер и могут влиять на международные отношения, но официальные гарантии безопасности для Тайваня от США остаются формально ограниченными.