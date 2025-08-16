Трамп заявив, як довго Тайвань може не боятися вторгнення Китаю

Дональд Трамп заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін нібито пообіцяв йому не робити кроків проти Тайваню, поки Трамп залишається при владі.

Інтерв’ю було дано по дорозі на саміт з президентом Росії Володимиром Путіним в Алясці, де обговорювалися питання припинення вогню після понад трьох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я не вірю, що це станеться, поки я тут", – сказав Трамп. "Він ніколи цього не зробить, поки ви президент, президент Сі сказав мені це".

Таким чином колишній президент підкреслив свій, на його думку, вагомий вплив на геополітичну ситуацію в Азії.

Політика США щодо Тайваню

США давно намагаються стримати Пекін від силового об’єднання Тайваню з Китаєм. Хоча США постачають Тайваню військову техніку, вони дотримуються політики стратегічної неоднозначності та не дають прямих гарантій безпеки. Закон про відносини з Тайванем 1979 року закликає надавати Тайваню ресурси для самозахисту та протидіяти односторонній зміні статусу, але прямо не передбачає втручання США.

Раніше під час передвиборчої кампанії Трамп пропонував, щоб Тайвань "платив США за оборону", підкреслюючи важливість фінансової взаємодії у військовій сфері.

Експерти відзначають, що подібні заяви Трампа мають скоріше політичний характер і можуть впливати на міжнародні відносини, але офіційні гарантії безпеки для Тайваню від США залишаються формально обмеженими.