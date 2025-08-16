Трамп заявил, как долго Тайвань может не бояться вторжения Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не решится атаковать Тайвань, пока он находится у власти, подчеркнув собственное влияние на мировую безопасность.
Об этом заявил американский лидер во время интервью перед его встречей с Владимиром Путиным на саммите в Аляске, сообщает РБК-Украина.
Дональд Трамп заявил, что президент Китая Си Цзиньпин якобы пообещал ему не предпринимать шагов против Тайваня, пока Трамп остается у власти.
Интервью было дано по дороге на саммит с президентом России Владимиром Путиным в Аляске, где обсуждались вопросы прекращения огня после более трех лет полномасштабного вторжения России в Украину.
"Я не верю, что это произойдет, пока я здесь", - сказал Трамп. "Он никогда этого не сделает, пока вы президент, президент Си сказал мне это".
Таким образом бывший президент подчеркнул свое, по его мнению, весомое влияние на геополитическую ситуацию в Азии.
Политика США в отношении Тайваня
США давно пытаются сдержать Пекин от силового объединения Тайваня с Китаем. Хотя США поставляют Тайваню военную технику, они придерживаются политики стратегической неоднозначности и не дают прямых гарантий безопасности. Закон об отношениях с Тайванем 1979 года призывает предоставлять Тайваню ресурсы для самозащиты и противодействовать односторонней смене статуса, но прямо не предусматривает вмешательства США.
Ранее во время предвыборной кампании Трамп предлагал, чтобы Тайвань "платил США за оборону", подчеркивая важность финансового взаимодействия в военной сфере.
Эксперты отмечают, что подобные заявления Трампа носят скорее политический характер и могут влиять на международные отношения, но официальные гарантии безопасности для Тайваня от США остаются формально ограниченными.
Что известно о конфликте между Китаем и Тайванем
Китай считает Тайвань частью своей территории и не признает независимость его правительства, называя его сепаратистским. Зато Тайвань настаивает, что является суверенным государством с собственной политической системой.
Пекин регулярно проводит военные учения в районе Тайваньского пролива, имитируя блокаду острова и возможные сценарии вторжения.
Кроме того, власти Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы для "воссоединения" с Тайванем.
8 августа Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова.