США собрали возле Ирана "огромную армаду". Большую, чем в Венесуэле, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "стремится заключить новую сделку". Это произошло на фоне прибытия американской авианосной группы в регион и обсуждения в Белом доме возможных военных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Ситуация с Ираном остается изменчивой. В интервью Axios Трамп подтвердил, что отправил в регион "большую армаду", которая по мощности превосходит силы, привлеченные ранее в Венесуэле.
В частности, в зону ответственности Центрального командования США уже вошла ударная группа авианосца "Авраам Линкольн".
Несмотря на военные приготовления, Трамп считает, что Тегеран "искренне хочет дипломатического урегулирования".
"Они хотят заключить соглашение. Я так знаю. Они звонили неоднократно", - отметил президент США.
Хотя протесты в Иране в основном подавлены, Белый дом все еще рассматривает возможность нанесения ударов. На этой неделе Трамп проведет дополнительные консультации по военным вариантам. В то же время американские чиновники озвучили ключевые требования для любой будущей сделки:
полный вывоз обогащенного урана из Ирана;
жесткое ограничение арсенала ракет дальнего радиуса действия;
прекращение поддержки вооруженных группировок в регионе;
запрет на независимое обогащение урана.
Иранцы заявили, что готовы к переговорам, но не выразили никакой готовности принять эти условия.
Трамп напомнил о событиях июньской ирано-израильской "12-дневной войны", заявив, что его поддержка превентивного удара Израиля предотвратила катастрофу.
По его словам, тогда Иран готовил разрушительную атаку, но потерял лидеров и значительную часть ракетного потенциала.
"Они бы атаковали... но тот первый день (войны) был для них жестоким. Они потеряли своих лидеров и много своих ракет. Если бы был другой президент, Иран имел бы ядерное оружие, и они бы атаковали первыми", - сказал Трамп.
Сейчас разведка США оценивает, что ядерные объекты Ирана сильно повреждены, однако статус запасов урана остается до конца не выясненным.
Американская армия готовится к любому приказу. Кроме авианосца, в регион переброшены:
дополнительные истребители F-15 и F-35;
самолеты-заправщики;
системы противовоздушной обороны.
Также командующий Центрального командования адмирал Брэд Купер посетил Израиль для координации планов на случай иранской ответной атаки.
Напомним, масштабные антиправительственные протесты в Иране начались в конце 2025 года. Волна охватила Тегеран после резкого обвала национальной валюты и ухудшения экономической ситуации, что заставило местных предпринимателей выйти на улицы.
За последние недели силовое подавление беспорядков привело к гибели тысяч людей.
В ответ на действия Тегерана президент США Дональд Трамп официально предупредил режим аятолл о готовности к крайне жестким действиям в случае продолжения казней протестующих.
Американский лидер призвал к демонтажу действующего режима и подчеркнул необходимость смены руководства страны. Для подкрепления своих слов Трамп распорядился направить в регион значительную военно-морскую флотилию.