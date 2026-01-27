США зібрали біля Ірану "величезну армаду". Більшу, ніж у Венесуелі, - Трамп

Військовий тиск та дипломатичні сигнали

Ситуація з Іраном залишається мінливою. В інтерв'ю Axios Трамп підтвердив, що відправив у регіон "велику армаду", яка за потужністю перевершує сили, залучені раніше у Венесуелі.

Зокрема, до зони відповідальності Центрального командування США уже увійшла ударна група авіаносця "Авраам Лінкольн".

Попри військові приготування, Трамп вважає, що Тегеран "щиро хоче дипломатичного врегулювання".

"Вони хочуть укласти угоду. Я так знаю. Вони телефонували неодноразово", - зазначив президент США.

Умови Вашингтона та варіанти дій

Хоча протести в Ірані здебільшого придушені, Білий дім все ще розглядає можливість завдання ударів. Цього тижня Трамп проведе додаткові консультації щодо військових варіантів. Водночас американські посадовці озвучили ключові вимоги для будь-якої майбутньої угоди:

повне вивезення збагаченого урану з Ірану;

жорстке обмеження арсеналу ракет далекого радіуса дії;

припинення підтримки збройних угруповань у регіоні;

заборона на незалежне збагачення урану.

Іранці заявили, що готові до переговорів, але не висловили жодної готовності прийняти ці умови.

Контекст "12-денної війни"

Трамп нагадав про події червневої ірано-ізраїльської "12-денної війни", заявивши, що його підтримка превентивного удару Ізраїлю запобігла катастрофі.

За його словами, тоді Іран готував руйнівну атаку, але втратив лідерів та значну частину ракетного потенціалу.

"Вони б атакували... але той перший день (війни) був для них жорстоким. Вони втратили своїх лідерів і багато своїх ракет. Якби був інший президент, Іран мав би ядерну зброю, і вони б атакували першими", - сказав Трамп.

Наразі розвідка США оцінює, що ядерні об'єкти Ірану сильно пошкоджені, проте статус запасів урану залишається до кінця не з'ясованим.

Посилення військової присутності

Американська армія готується до будь-якого наказу. Окрім авіаносця, до регіону перекинуто:

додаткові винищувачі F-15 та F-35;

літаки-заправники;

системи протиповітряної оборони.

Також командувач Центрального командування адмірал Бред Купер відвідав Ізраїль для координації планів на випадок іранської атаки у відповідь.