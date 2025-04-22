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Трамп заявил о "единой позиции" с Нетаньяху по Ирану

Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны, в частности, обсудили вопрос Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.

"Я только что разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по многим вопросам, включая торговлю, Иран и т. д. Разговор прошел очень хорошо. Мы находимся на одной стороне по всем вопросам", - написал президент США. 

Что говорил Нетаньяху об Иране

Напомним, сейчас США пытаются заключить с Ираном ядерную сделку, чтобы не дать Тегерану создать собственное ядерное оружие.

Как отмечал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Вашингтон и встречи с президентом США Дональдом Трампом, Иран не получит ядерное оружие. И этого можно достичь двумя путями.

Первый - это дипломатический, который предусматривает заключение ядерной сделки между Ираном и США.

А второй - это военный вариант принуждения Ирана. Такой сценарий возможен в случае, если Тегеран будет затягивать переговоры по сделке.

К слову, недавно Reuters со ссылкой на источники писало, что Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана. Это может произойти в ближайшие месяцы.

При этом собеседники издания уточняли, что США не поддерживают такой шаг и хотят продолжать переговоры с Ираном, чтобы договориться о сделке.

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НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильИранДональд Трамп