Ядерного оружия не будет: Нетаньяху назвал два сценария для Ирана после встречи с Трампом

Иран не должен иметь ядерное оружие. Это может быть достигнуто одним из двух путей - через соглашение с США или военную операцию на иранской территории.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Я завершаю второй за два месяца визит в США. Это был очень теплый визит и теплая встреча с моим другом, президентом Дональдом Трампом. Вы могли заметить нашу большую близость и дружбу - она проявилась в темах, которые мы обсуждали.", - отметил Нетаньяху.

Прежде всего президент США и премьер Израиля об

Прежде всего - Иран. Мы согласны, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Это может быть достигнуто через соглашение, но только если это будет соглашение по "ливийскому сценарию": когда заходят, взрывают объекты, демонтируют все оборудование - и это делается под наблюдением американцев и самими американцами. Это - хорошо.

Второй вариант - если соглашения не будет. Если они просто будут затягивать переговоры, тогда остается военный вариант. Все это понимают. Мы подробно это обсудили.

Вторая тема, которую мы обсудили, - Газа. Мы полностью настроены уничтожить ХАМАС и одновременно решительно настроены вернуть всех наших заложников.

Президент посмотрел на меня и сказал журналистам: "Этот человек постоянно работает над освобождением заложников". Надеюсь, этим он развенчал ложь, которую постоянно распространяют - якобы я не работаю ради заложников, якобы мне все равно.

Мне не безразлично. Я занимаюсь этим. И мы добьемся успеха.

Мы также говорили о видении президента Трампа, ведь мы контактируем с государствами, которые рассматривают возможность принять большое количество жителей Газы. Это важно, потому что в конце концов так и должно быть.

Третья тема - Турция. Турция хочет создать военные базы в Сирии, и это угроза для Израиля. Для нас это неприемлемо, и мы действуем против этого. Я сказал президенту Трампу - он мой друг и одновременно друг Эрдогана: "Если нам понадобится ваша помощь, мы к вам обратимся".

И четвертая, последняя тема - пошлины. Президент Трамп попросил страны снизить свой торговый дефицит с США до нуля. Я сказал ему: "Для нас это не очень сложно. Мы это сделаем". Это минимум, что мы можем сделать для США и для президента, который так много делает для нас.

Это был очень хороший визит, очень теплый. Есть и другие вещи, о которых вы услышите позже".