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Трамп заявив про "єдину позицію" з Нетаньяху щодо Ірану

Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп провів переговори з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Сторони, зокрема, обговорили питання Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.

"Я щойно розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху з багатьох питань, включно з торгівлею, Іраном тощо. Розмова пройшла дуже добре. Ми перебуваємо на одному боці з усіх питань", - написав президент США.

Що говорив Нетаньяху про Іран

Нагадаємо, зараз США намагаються укласти з Іраном ядерну угоду, щоб не дати Тегерану створити власну ядерну зброю.

Як зазначав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після візиту до Вашингтона та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Іран не отримає ядерну зброю. І цього можна досягти двома шляхами.

Перший - це дипломатичний, який передбачає укладення ядерної угоди між Іраном і США.

А другий - це військовий варіант примусу Ірану. Такий сценарій можливий у разі, якщо Тегеран затягуватиме переговори щодо угоди.

До слова, нещодавно Reuters із посиланням на джерела писало, що Ізраїль розглядає можливість удару по ядерних об'єктах Ірану. Це може статися в найближчі місяці.

При цьому співрозмовники видання уточнювали, що США не підтримують такий крок і хочуть продовжувати переговори з Іраном, щоб домовитися про угоду.

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НетаньяхуСполучені Штати АмерикиІзраїльІранДональд Трамп