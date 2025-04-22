Трамп заявив про "єдину позицію" з Нетаньяху щодо Ірану

Що говорив Нетаньяху про Іран

Нагадаємо, зараз США намагаються укласти з Іраном ядерну угоду, щоб не дати Тегерану створити власну ядерну зброю.

Як зазначав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після візиту до Вашингтона та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Іран не отримає ядерну зброю. І цього можна досягти двома шляхами.

Перший - це дипломатичний, який передбачає укладення ядерної угоди між Іраном і США.

А другий - це військовий варіант примусу Ірану. Такий сценарій можливий у разі, якщо Тегеран затягуватиме переговори щодо угоди.

До слова, нещодавно Reuters із посиланням на джерела писало, що Ізраїль розглядає можливість удару по ядерних об'єктах Ірану. Це може статися в найближчі місяці.

При цьому співрозмовники видання уточнювали, що США не підтримують такий крок і хочуть продовжувати переговори з Іраном, щоб домовитися про угоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.