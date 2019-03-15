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Трамп заявив, що США підтримують народ Нової Зеландії після теракту

Новини » Політика    15.03.2019 - 14:22
Трамп заявив, що США підтримують народ Нової Зеландії після теракту
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Президент США висловив співчуття після "жахливої різанини в мечетях"

Через теракт у Новій Зеландії президент США Дональд Трамп висловив співчуття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа. 

Трамп наголосив, що після жахливої різанини в мечетях загинули 49 безневинних людей. Він додав, що США підтримають Нову Зеландію у всьому, що можуть зробити. 

"Я висловлюю найтепліші співчуття і найкращі побажання народу Нової Зеландії після жахливої різанини в мечетях. 49 невинних людей так безглуздо загинули, а багато хто отримав серйозніші поранення. США підтримують Нову Зеландію у всьому, що ми можемо зробити. Боже, благослови всіх!", - написав Трамп. 

Трамп заявив, що США підтримують народ Нової Зеландії після теракту

Раніше МЗС України засудив теракт в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 49 людей.

РБК-Україна писало, що у справі про теракт у Новій Зеландії поліція затримала трьох людей

Поліція Нової Зеландії пред'явила звинувачення першому підозрюваному в теракті в Новій Зеландії, у результаті якого загинули 49 осіб, постраждали близько 48 людей.

Нагадаємо, невідомий відкрив стрілянину в мечеті міста Крайстчерч на сході Нової Зеландії. Стрілком був громадянин австралійського походження. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що безпрецедентний напад, який стався сьогодні в мечетях є добре спланованим терактом.

Поліція уточнила число підозрюваних у причетності до теракту в Новій Зеландії Прем'єр Австралії підтвердив участь австралійця в теракті в Новій Зеландії
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