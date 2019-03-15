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Поліція уточнила число підозрюваних у причетності до теракту в Новій Зеландії

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 13:17
Поліція уточнила число підозрюваних у причетності до теракту в Новій Зеландії
Фото: теракт у Новій Зеландії (twitter.com/UkrZaKordonom)

Раніше поліція повідомляла про чотирьох затриманих

У справі про теракт у Новій Зеландії поліція затримала трьох людей. Про це повідомляється в офіційному акаунті поліції Нової Зеландії у Twitter.

Відзначимо, раніше правоохоронці повідомляли про чотирьох затриманих.

Так, згідно з повідомленням, на даний момент одному чоловікові пред'явлено звинувачення у вбивстві, він повинен постати перед окружним судом завтра. Ще двоє залишаються під вартою.

Нагадаємо, поліція Нової Зеландії пред'явила звинувачення першому підозрюваному в теракті в Новій Зеландії, у результаті якого загинули 49 осіб, постраждали близько 48 людей.

Так, за даними поліції, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував у мережі маніфест, у якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

Як писало РБК-Україна раніше, стрілянину в одній з мечетей влаштував чоловік у шоломі та окулярах з автоматичною гвинтівкою. Після нападу влада просила жителів Крайстчерча залишатися у своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти. Всі школи і держустанови міста закриті.

Поліція пред'явила звинувачення першому підозрюваному в теракті в Новій Зеландії МЗС України засуджує напад на мечеті в Новій Зеландії
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