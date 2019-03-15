В Новій Зеландії невідомий відкрив стрілянину в мечеті

Фото: поліція (з відкритих джерел)

Внаслідок стрілянини загинули шість чоловік

Невідомий відкрив стрілянину в мечеті міста Крайстчерч на сході Нової Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Zealand Herald.

Повідомляється, що 6 осіб загинули внаслідок стрілянини у мечеті, ще 15 постраждали.

Поки немає точних відомостей про того, хто стріляв. Очевидець стверджує, що це був чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою.

Відзначається також, що на момент початку стрілянини в будівлі було близько трьохсот осіб, які відвідали обідню молитву. Серед них є діти.

"У Крайстчерчі з активним стрільцем відбувається серйозна ситуація. Поліція реагує і вживає заходів", - сказав комісар поліції Нової Зеландії Майк Буш.

Крім того, ще один свідок повідомив телекомпанії One News, що бачив трьох загиблих зовні будівлі.

1/2 A serious and evolving situation is occurring in Christchurch with an active shooter.Police are responding with its full capability to manage the situation, but the risk environment remains extremely high.Police recommend that residents across Christchurch remain off... — New Zealand Police (@nzpolice) March 15, 2019

HORRIBLE. 6 dead, more than 15 injured in attack/shooting on Mosque and Islamic center in #Christchurch New Zealand pic.twitter.com/fF8dOUSZ1y — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 15, 2019

Several people are reported to have been killed in a shooting at a mosque in Christchurch. Police say a serious and evolving situation continues with an active shooter. Schools are in lockdown and people told to stay inside https://t.co/VGNQGFd7w5 pic.twitter.com/bzpnqzwj8a — Stuff (@NZStuff) March 15, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Канаді поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні нападу на мечеть в Квебеку.

В результаті стрілянини в мечеті Квебеку загинули п'ять осіб. Всередині мечеті знаходилося близько 40 осіб. Як повідомив агентству Reuters свідок, було троє бойовиків. Тоді повідомлялося, що випадки ісламофобії збільшилися в Квебеку в останні роки на тлі політичних дебатів з приводу заборони на нікаб.

РБК-Україна також писало, що в результаті стрілянини в мечеті Цюріха були поранені три людини.