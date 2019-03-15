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В Новій Зеландії невідомий відкрив стрілянину в мечеті

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 04:31
В Новій Зеландії невідомий відкрив стрілянину в мечеті
Фото: поліція (з відкритих джерел)

Внаслідок стрілянини загинули шість чоловік

Невідомий відкрив стрілянину в мечеті міста Крайстчерч на сході Нової Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Zealand Herald.

Повідомляється, що 6 осіб загинули внаслідок стрілянини у мечеті, ще 15 постраждали. 

Поки немає точних відомостей про того, хто стріляв. Очевидець стверджує, що це був чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою.

Відзначається також, що на момент початку стрілянини в будівлі було близько трьохсот осіб, які відвідали обідню молитву. Серед них є діти.

"У Крайстчерчі з активним стрільцем відбувається серйозна ситуація. Поліція реагує і вживає заходів", - сказав комісар поліції Нової Зеландії Майк Буш.

Крім того, ще один свідок повідомив телекомпанії One News, що бачив трьох загиблих зовні будівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Канаді поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні нападу на мечеть в Квебеку.

В результаті стрілянини в мечеті Квебеку загинули п'ять осіб. Всередині мечеті знаходилося близько 40 осіб. Як повідомив агентству Reuters свідок, було троє бойовиків. Тоді повідомлялося, що випадки ісламофобії збільшилися в Квебеку в останні роки на тлі політичних дебатів з приводу заборони на нікаб.

РБК-Україна також писало, що в результаті стрілянини в мечеті Цюріха були поранені три людини.

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