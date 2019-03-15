Теракт в Новій Зеландії: головне

Фото: місце стрільби (кадр відео odt co nz 2)

Теракт у Новій Зеландії стався 15 березня

Теракт у Новій Зеландії стався 15 березня - група невідомих влаштувала стрілянину в двох мечетях в Крайстчерчі. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Поліція Нової Зеландії проводить евакуацію після теракту

У Крайстчерчі після теракту в мечетях поліція Нової Зеландії проводить евакуацію будинків, що знаходяться по сусідству з мечетями, де сьогодні сталася стрілянина. Про це повідомляє AFP.

МЗС України засуджує теракт в Новій Зеландії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує масові розстріли в мечетях в Крістчерчі в Новій Зеландії.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, ми молимося разом з нашими друзями з Нової Зеландії про якнайшвидше одужанні тих, хто постраждав від цього жахливого акту насильства", - йдеться в повідомленні МЗС в Тwitter.

Фото: теракт в Новій Зеландії (https://twitter.com/MFA_Ukraine)

Одним із стрілків був громадянин Австралії

Стрілком в одній з мечетей був громадянин австралійського походження. Про це в Сіднеї заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, назвавши його "екстремістом, правим, насильницьким терористом".

В результаті теракту в Новій Зеландії загинули 49 осіб

В результаті стрілянини в двох мечетях в Новій Зеландії, за останніми даними місцевих правоохоронців, загинули 49 людей, ще майже 50 постраждали.

За даними поліції, на даний момент затримані четверо підозрюваних - троє чоловіків і одна жінка.

Several people are reported to have been killed in a shooting at a mosque in Christchurch. Police say a serious and evolving situation continues with an active shooter. Schools are in lockdown and people told to stay inside https://t.co/VGNQGFd7w5 pic.twitter.com/bzpnqzwj8a — Stuff (@NZStuff) March 15, 2019

Прем'єр Нової Зеландії назвала стрілянину в мечетях терактом

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що безпрецедентний напад, який стався сьогодні в мечетях є добре спланованим терактом. Вона також додала, що через те, що сталося в країні посилені заходи безпеки.

HORRIBLE. 6 dead, more than 15 injured in attack/shooting on Mosque and Islamic center in #Christchurch New Zealand pic.twitter.com/fF8dOUSZ1y — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 15, 2019

В мечетях Нової Зеландії поліція знешкодила кілька бомб

В мечетях Крайстчерча, в яких сьогодні сталася стрілянина, поліція знешкодила кілька саморобних бомб.

"Було кілька повідомлень про СВУ, закладені у транспортні засоби, які ми змогли знешкодити", - комісар поліції Нової Зеландії.

У мечетях Нової Зеландії сталася стрілянина

Озброєна група сьогодні, 15 березня, влаштувала стрілянину в мечетях в Новій Зландіі. В результаті атаки в Крайстчерчі є загиблі - в Лінвуді і в мечеті біля парку Хаглі. Один з бойовиків в прямому ефірі стріляв в мечеть Аль-Нур.