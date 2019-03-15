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Кількість загиблих при теракті в Новій Зеландії наближається до 50

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 10:22
Кількість загиблих при теракті в Новій Зеландії наближається до 50
Фото: місце стрільби (кадр відео odt co nz 2)

Затримані четверо підозрюваних

Кількість загиблих при теракті в Новій Зеландії досягла 49 осіб, постраждали близько 48 людей. Про це повідомляє BBC.

Новозеландська поліція повідомила, що були затримані четверо підозрюваних - троє чоловіків і одна жінка. Зазначимо, що за даними поліції, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

Відзначимо, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон підтвердив, що один з підозрюваних в причетності до стрілянини в двох мечетях в Новій Зеландії є громадянином Австралії. Також РБК-Україна опублікувало відео затримання одного зі стрільців.

Раніше повідомлялося, що стрілянину в одній з мечетей влаштував чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою. Після нападу влада просить жителів Крайстчерча залишатися у своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти. Всі школи і державні установи міста закриті, також скасовано прийом в лікарні.

Прем'єр Австралії підтвердив участь австралійця в теракті в Новій Зеландії З'явилося відео затримання одного зі стрільців в мечетях Нової Зеландії
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