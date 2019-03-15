МЗС України засуджує напад на мечеті в Новій Зеландії

Український консул уточнює, чи немає серед постраждалих українців
МЗС України засудив теракт в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 49 людей. Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Twitter.
Повідомляється, що зараз консул України в Австралії підтримує контакт з МЗС Нової Зеландії з метою уточнення, чи можуть бути серед постраждалих громадяни України.
"МЗС України рішуче засуджує масові розстріли в мечетях в Крайстчерчі, Нова Зеландія. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, ми молимося разом з нашими друзями з Нової Зеландії про якнайшвидше одужання тих, хто постраждав від цього жахливого акту насильства", - йдеться в повідомленні МЗС.
Зазначимо, масові розстріли в двох мечетях на сході Нової Зеландії сталися вранці 15 березня. Після цього новозеландська поліція повідомила, що були затримані четверо підозрюваних - троє чоловіків і одна жінка. Зазначимо, що за даними поліції, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.