ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС України засуджує напад на мечеті в Новій Зеландії

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 11:26
МЗС України засуджує напад на мечеті в Новій Зеландії
Фото: місце стрілянини у Новій Зеландії (twitter.com/SirJadeja)

Український консул уточнює, чи немає серед постраждалих українців

МЗС України засудив теракт в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 49 людей. Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Twitter.

Повідомляється, що зараз консул України в Австралії підтримує контакт з МЗС Нової Зеландії з метою уточнення, чи можуть бути серед постраждалих громадяни України.

"МЗС України рішуче засуджує масові розстріли в мечетях в Крайстчерчі, Нова Зеландія. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, ми молимося разом з нашими друзями з Нової Зеландії про якнайшвидше одужання тих, хто постраждав від цього жахливого акту насильства", - йдеться в повідомленні МЗС.

МЗС України засуджує напад на мечеті в Новій ЗеландіїЗазначимо, масові розстріли в двох мечетях на сході Нової Зеландії сталися вранці 15 березня. Після цього новозеландська поліція повідомила, що були затримані четверо підозрюваних - троє чоловіків і одна жінка. Зазначимо, що за даними поліції, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

Кількість загиблих при теракті в Новій Зеландії наближається до 50 Прем'єр Австралії підтвердив участь австралійця в теракті в Новій Зеландії
Новини України МЗСНовая ЗеландияТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся