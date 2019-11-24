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Загиблими в результаті вибуху в Кабулі виявився співробітник місії ООН

Новини » Надзвичайні події     24.11.2019 - 23:51
Загиблими в результаті вибуху в Кабулі виявився співробітник місії ООН
Ілюстративне фото (UN.org)

Ще двоє людей постраждали в результаті вибуху в Кабулі

В Кабулі в результаті вибуху, що стався увечері неділі, 24 листопада, загинув один співробітник місії ООН по сприянню афганістану (UNAMA). Про це повідомляється на сайті місії.

Також відомо, що ще двоє людей постраждали в результаті вибуху. У місії повідомили, що в Кабулі було скоєно напад на автомобіль, позначений знаком ООН.

"Ми висловлюємо глибокі співчуття родині нашого колеги, яка була проінформована", - повідомили в прес-службі місії.

Зазначається, що найближчим часом місія не надасть додаткової інформації про особу загиблого та постраждалих.

"Місія ООН в Афганістані закликає афганську владу провести швидке розслідування атаки і притягти винних до відповідальності", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в афганській столиці Кабулі стався вибух. Тоді було відомо, що сім осіб загинули і ще 10, включаючи чотирьох іноземних громадян, одержали поранення.

Також РБК-Україна писало, що в афганській провінції Нангархар прогриміли два вибухи. Жертвами терактів стали щонайменше 17 осіб. Вибуховий пристрій спрацював під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна.

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