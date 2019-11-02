Трамп заявив, що перемир'я в Сирії тримається добре

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що припинення вогню в північно-східній Сирії, куди Туреччина направила війська для розчищення території сирійських курдських сил ополчення, дотримується дуже добре. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи перед журналістами у Білому домі, Трамп також сказав, що у нього дуже хороші стосунки з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони".

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп 23 жовтня заявив про зняття санкцій з Туреччини, які були введені 14 жовтня через проведення військової операції в Сирії. За його словами, санкції будуть зняті, якщо Туреччина не зробить "заборонених дій".

Пізніше курдські сили заявили про відновлення військової операції з боку Туреччини поблизу "безпечної зони" в Сирії. За повідомленням курдів, 24 жовтня Туреччина атакувала три села. Проте Туреччина заявила, що вела вогонь у відповідь по курдам, які перші здійснили напад на турецьких військових.