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США відновили патрулювання в Сирії

Новини » В світі     01.11.2019 - 14:53
США відновили патрулювання в Сирії
Ілюстративне фото (ABC News)

Американські військові провели патрулювання 40 км в районі нафтових родовищ

Військові Сполучених Штатів Америки відновили патрулювання нафтових родовищ на північному сході Сирії. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Повідомляється, що американські військовослужбовці 1 листопада провели патрулювання 40-кілометрової території в районі нафтових родовищ в Румейлане і Кахтании в шести кілометрах від сирійсько-турецького кордону. Патрулювання здійснювалося на п'яти бронетранспортерах і двох пікапах.

Наголошується, що США доставили на військову базу в Румайлане понад 100 військовослужбовців. Раніше повідомлялося, що 28 жовтня понад 500 американських військових перетнули іраксько-сирійський кордон і повернулися на базу, яка розташована між Тал-Тамром і Тал-Байдар.

Також повідомлялося, що, за словами міністра оборони США Марка Еспера, американські військові готові застосовувати силу при захисті родовищ нафти в Сирії.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військ з Сирії. Це рішення стало підставою для проведення військової операції на північному сході Сирії з боку Туреччини.

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