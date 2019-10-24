Курди заявили про відновлення військових дій Туреччиною

Ілюстративне фото (ABC News)

Курдські сили США закликали зупинити напад турецьких військових

Сирійські демократичні сили (СДС) під керівництвом курдів заявили, що Туреччина і її сирійські союзники в четвер почали масштабний наступ на три села, незважаючи на перемир'я. Про це повідомляє Reuters.

У заяві СДС йдеться, що напад турецьких військ на села за межами зони припинення вогню змусила тисячі мирних жителів бігти. Курди закликали США втрутитися і зупинити напад турецьких військ.

"Незважаючи на прихильність наших сил рішенням про припинення вогню і виведення наших військ з усього району припинення вогню, турецьке держава і пов'язані з ним угруповання все ще порушують процес припинення вогню", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американські військові мають докази військових злочинів Туреччини в Сирії. За словами спеціального представника держдепартаменту США з Сирії Джеймса Джеффрі, докази вивчають високопоставлені особи Америки.

Також повідомлялося, що 23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про створення "безпечної зони" в Сирії. Після цього він доручив міністру фінансів США скасувати введені санкції проти Туреччини. При цьому Трамп зазначив, що санкції можуть зберегтися, якщо Туреччина порушить умови.