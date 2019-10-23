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Трамп оголосив про скасування санкцій проти Туреччини

Новини » Політика    23.10.2019 - 19:17
Трамп оголосив про скасування санкцій проти Туреччини
Фото: Дональд Трамп і Реджеп Тайіп Ердоган (GettyImages)

Президент США дав відповідне доручення міністру фінансів

Президент США Дональд Трамп оголосив, що санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії були зняті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він зазначив, що доручив міністру фінансів США скасувати санкції, введені 14 жовтня.

"Санкції будуть зняті, якщо не трапиться щось, чим ми не задоволені", - сказав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що у північно-східному регіоні Сирії, де Туреччина проводила військову операцію, завершилося створення "безпечної зони".

Нагадаємо, 14 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій відносно Туреччини через проведення військової операції в Сирії. Санкції стосувалися діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за "дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії". Також були збільшені тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинені переговори про торгівлю з Анкарою.

У четвер, 17 жовтня, Туреччина і США підписали угоду про припинення військової операції в Сирії. Після цього в США заявили про готовність зняти санкції, у разі довготривалого режиму припинення вогню.

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