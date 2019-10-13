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Туреччина захопила ще один населений пункт у Сирії

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 11:55
Туреччина захопила ще один населений пункт у Сирії
Ілюстративне фото (twitter.com)

На даний момент проводяться рейди по виявленню курдів

Турецькі військовослужбовці в ході військової операції захопили прикордонний населений пункт Сулук в північно-східній частині Сирии. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Повідомляється, що в даний час війська Туреччини проводять рейди по виявленню залишків курдів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина в ході військової операції проти курдів на півночі Сирії захопила 20 населених пунктів. Тоді повідомлялося, що турецька армія завдає інтенсивні удари по місту Рас-ель-Айн.

Крім того, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецька сторона офіційно підтвердила загибель одного військового.

Зазначимо, що турецьке оборонне відомство заявило, що в ході операції на півночі Сирії були ліквідовані 415 терористів. Турецькі військові наносили удари по позиціях супротивників як із землі, так і з повітря.

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