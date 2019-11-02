Трамп заявил, что перемирие в Сирии держится хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что прекращение огня в северо-восточной Сирии, куда Турция направила войска для расчистки территории сирийских курдских сил ополчения, соблюдается очень хорошо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что у него очень хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны".

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп 23 октября заявил о снятии санкций с Турции, которые были введены 14 октября из-за проведения военной операции в Сирии. По его словам, санкции будут сняты, если Турция не совершит "запретных действий".

Позже курдские силы заявили о возобновлении военной операции со стороны Турции в вблизи "безопасной зоны" в Сирии. По сообщению курдов, 24 октября Турция атаковала три деревни. Однако Турция заявила, что вела ответный огонь по курдам, которые первые совершили нападение на турецких военных.