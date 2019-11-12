Трамп заявив про готовність зустрічатися з диктаторами

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп готовий зустрічатися з з королями, президентами і диктаторами, якщо це буде добре для США

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрічатися з лідерами диктаторських режимів. Про це він сказав, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зазаначається, що ця заява Трампа викликала хвилю критики.

"Коли я зустрічаюся з лідерами країн, які прибувають - королями, королевами, прем'єр-міністрами, президентами й диктаторами - я зустрічаюся з ними всіма... Хтось хоче приїхати? Диктатори - це ОК. Приїжджайте. Що б там не було, але щоби було добре для Сполучених Штатів", - заявив він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та глава Білого дому Дональд Трамп домовилися про зустріч у Вашингтоні 13 листопада.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини може відмовитися від візиту до Вашингтону після того, як Палата представників США проголосувала за визнання геноциду вірменського народу. В Анкарі виступили проти прийнятої американським Конгресом резолюції.

РБК-Україна також повідомляло, що у вересні цього року Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. Запрошення прийшло Трампу в листі, переданому йому в серпні цього року. Тоді американський президент повідомив журналістам лише те, що отримав "дуже гарне послання" від лідера КНДР.

Раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця 2019 року. За даними корейських ЗМІ, зустріч може відбутися у грудні.