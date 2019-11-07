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Президенти США та Туреччини домовилися про дату зустрічі

Новини » Політика     07.11.2019 - 09:52
Президенти США та Туреччини домовилися про дату зустрічі
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Sean Gallup/Getty Images)

Трамп та Ердоган зустрінуться 13 листопада

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та глава Білого дому Дональд Трамп домовилися про дату зустрічі у Вашингтоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу турецького лідера.

Як повідомляється, під час нещодавньої телефонної розмови президенти Туреччини та Сполучених Штатів Америки домовилися, що вони зустрінуться у Вашингтоні 13 листопада.

У прес-службі Ердогана зазначили, що зустріч лідерів держав буде зосереджена на двосторонніх питаннях, а також на регіональних подіях.

"Ми провели ефективну телефонну розмову з президентом США Трампом, де ми обговорювали двосторонні відносини та проблеми в нашому регіоні", - заявив Ердоган за підсумками розмови з Трампом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини може відмовитися від візиту до Вашингтону після того, як Палата представників США проголосувала за визнання геноциду вірменського народу. В Анкарі виступили проти прийнятої американським Конгресом резолюції.

РБК-Україна писало, що 30 жовтня Палата представників США прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, що відбувалися у період з 1915 по 1923 рік.

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