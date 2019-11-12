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Трамп заявил о готовности встречаться с диктаторами

Новости » В мире     12.11.2019 - 22:58
Трамп заявил о готовности встречаться с диктаторами
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп готов встречаться с королями, президентами и диктаторами, если это будет хорошо для США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встречаться с лидерами диктаторских режимов. Об этом онсказал, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что это заявление Трампа вызвало волну критики.

"Когда я встречаюсь с прибывающими лидерами стран - королями, королевами, премьер-министрами, президентами и диктаторами - я встречаюсь с ними всеми... Кто хочет приехать? Диктаторы - это нормально. Приезжайте. Что бы там ни было, но чтобы было хорошо для Соединенных Штатов", - заявил он.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Белого дома Дональд Трамп договорились о встрече в Вашингтоне 13 ноября.

Ранее сообщалось, что президент Турции может отказаться от визита в Вашингтон после того, как Палата представителей США проголосовала за признание геноцида армянского народа. В Анкаре выступили против принятой американским Конгрессом резолюции.

РБК-Украина также сообщало, что в сентябре этого года Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Приглашение пришло Трампу в письме, переданном ему в августе этого года. Тогда американский президент сообщил журналистам лишь то, что получил "очень хорошее послание" от лидера КНДР.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года. По данным корейских СМИ, встреча может состояться в декабре.

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