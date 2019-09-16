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Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати КНДР

Новини » Політика    16.09.2019 - 06:00
Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати КНДР
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (whitehouse.gov)

Лідер КНДР запропонував Трампу приїхати в Пхеньян

Лідер Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє південнокорейська газета JoongAng Ilbo.

Посилаючись на дані кількох своїх джерел, газета пише, що запрошення прийшло Трампу в листі, переданому йому в серпні цього року. Тоді американський президент повідомив журналістам лише те, що отримав "дуже гарне послання" від лідера КНДР.

Тоді ж повідомлялося, що Кім написав Трампу лист на трьох сторінках. У ньому Кім Чен Ин поскаржився на спільні військові навчання США і Південної Кореї.

Зараз стало відомо, то в листі Кім Чен Ин також запропонував провести третій саміт на найвищому рівні. Однак не відомо, чи відповів Трамп на цей лист.

Зазначимо, що переговори між США і КНДР з денуклеаризації Корейського півострова заморожені з лютого 2019 року після передчасного завершення саміту у В'єтнамі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця 2019 року.

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