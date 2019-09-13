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Трамп планує зустрітися з лідером КНДР до кінця року

Новини » Політика    13.09.2019 - 06:24
Трамп планує зустрітися з лідером КНДР до кінця року
Фото: Дональд Трамп та Кім Чен Ин (whitehouse.gov)

За словами Трампа, північнокорейська сторона прагне зустрічі

Президент Сполучених Штатів Америки (Дональд Трамп) заявив, що планує зустрітися з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання журналістів на Південній галявині Білого дому, американський президент заявив, що хотів би до кінця поточного року зустрітися з Кім Чен Ином. Трамп додав, що в КНДР прагнуть переговорів.

"Вони (КНДР - ред.) безперечно хочуть зустрітися, я думаю, що це відбудеться", - заявив президент США.

Нагадаємо, раніше в Північній Кореї заявили, що готові відновити ядерні переговори з Вашингтоном в кінці вересня. Однак, у Пхеньяні зазначили, що переговори не будуть відновлені, якщо в Білому домі не змінять підхід до даного питання.

Також держсекретар США Майк Помпео заявляв, що у Вашингтоні сподіваються на відновлення переговорів з Пхеньяном. За словами Помпео, переговори між США та КНДР плануються на рівні робочої групи вже найближчим часом.

Крім того, Трамп звинуватив КНДР в порушенні угоди, яка була підписана з Кім Чен Ином у Сінгапурі. На думку Трампа, Пхеньян порушив угоду провівши ряд ракетних випробувань ракет малої дальності. Він також додав, що Північній Кореї є що втрачати і впевнений, що лідер КНДР не буде порушувати довіру, яка виникла між ними.

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Новини України встречаКім Чен ИнДональд Трамп
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