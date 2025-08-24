РФ признает Зеленского главой Украины, но с "нюансом" для встречи с Путиным, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва признает Владимира Зеленского "де-факто" главой Украины и готова с ним встретиться. Однако, подписывать документы не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News .

"Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться", - заявил Лавров.

В то же время, он вновь поднял тему о якобы нелегитимности Зеленского, заявив, что подписантом должно быть легитимное лицо.

"Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Зеленский таковым на данный момент не является", - считает Лавров.

Также по его словам, глава Кремля Владимир Путин готов встретится с Зеленским. Но как и прежде, Лавров вновь начал говорить о теме легитимности.

"Путин готов с ним встретится. Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимен. Ведь легитимность - это отдельная тема. Вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча... вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны - очень важен", - сказал глава российского МИД.

Кроме того, Лавров в интервью рассказал, что РФ хочет повысить уровень делегаций, чтобы обсудить "вопросы, которые необходимо донести до сведения Путина и Зеленского".

"Эти вопросы и гуманитарного, и военного, и политического характера", - уточнил он.