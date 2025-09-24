Терпение Трампа не безгранично: Рубио о новых санкциях США против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично и он имеет возможность и варианты ввести санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Совета безопасности ООН.

Он отметил, что война между РФ и Украиной оказалась чрезвычайно сложным вызовом. В частности, Трамп вместе с командой упорно работали над урегулированием, потратив много времени и энергии.

Рубил добавил, что президент США проявил "чрезвычайное терпение", избегая дополнительных санкций против РФ. Однако нынешняя ситуация идет к более глубокой эскалации конфликта. Он упомянул увеличение количества ударов, а также нарушение воздушного пространства НАТО.

"Сейчас мы также наблюдаем вторжение в соседние воздушное пространство как российских беспилотников, так и самолетов", - сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что Трамп предан делу мира, однако его терпение не безгранично.

"Он имеет возможность и варианты введения дополнительных экономических санкций против России, если это будет необходимо, чтобы положить конец этому развитию событий", - сказал он во время выступления.

Также Рубио подчеркнул, что у Трампа есть все для продажи оборонного и наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься от атаку РФ. Он отметил, что США по-прежнему привержены мирному урегулированию, но всему наступает конец.

"Наступит момент, когда мы будем вынуждены заключить, что, очевидно, (Россия - ред.) не имеет интереса к мирному решению. И тогда президент будет иметь перед собой реальные варианты, которые он реализует, о чем он четко подчеркнул сегодня в некоторых своих заявлениях", - заявил госсекретарь.

Он призвал страны-члены ООН сделать все, чтобы помочь закончить войну, а также во время выступления подчеркнул, что война не может завершиться военным путем - она закончится за столом переговоров.