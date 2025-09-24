Терпение Трампа не безгранично: Рубио о новых санкциях США против РФ
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично и он имеет возможность и варианты ввести санкции против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Совета безопасности ООН.
Он отметил, что война между РФ и Украиной оказалась чрезвычайно сложным вызовом. В частности, Трамп вместе с командой упорно работали над урегулированием, потратив много времени и энергии.
Рубил добавил, что президент США проявил "чрезвычайное терпение", избегая дополнительных санкций против РФ. Однако нынешняя ситуация идет к более глубокой эскалации конфликта. Он упомянул увеличение количества ударов, а также нарушение воздушного пространства НАТО.
"Сейчас мы также наблюдаем вторжение в соседние воздушное пространство как российских беспилотников, так и самолетов", - сказал Рубио.
Госсекретарь добавил, что Трамп предан делу мира, однако его терпение не безгранично.
"Он имеет возможность и варианты введения дополнительных экономических санкций против России, если это будет необходимо, чтобы положить конец этому развитию событий", - сказал он во время выступления.
Также Рубио подчеркнул, что у Трампа есть все для продажи оборонного и наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься от атаку РФ. Он отметил, что США по-прежнему привержены мирному урегулированию, но всему наступает конец.
"Наступит момент, когда мы будем вынуждены заключить, что, очевидно, (Россия - ред.) не имеет интереса к мирному решению. И тогда президент будет иметь перед собой реальные варианты, которые он реализует, о чем он четко подчеркнул сегодня в некоторых своих заявлениях", - заявил госсекретарь.
Он призвал страны-члены ООН сделать все, чтобы помочь закончить войну, а также во время выступления подчеркнул, что война не может завершиться военным путем - она закончится за столом переговоров.
Шаткая готовность США по санкциям против РФ
Напомним, что Дональд Трамп уже несколько месяцев угрожает России санкциями и тарифами. Более того, он устанавливал для главы Кремля Владимира Путина дедлайн, чтобы тот завершил войну. Однако после окончания срока он так и не предпринимал никаких действий.
Недавно он заявил, что его терпение к Путину заканчивается, и снова сказал, что США могут сильно ударить по РФ санкциями. В качестве целей он назвал российскую нефть и банки.
Кроме того, несколько недель назад Трамп опубликовал пост, в котором заявил о готовности ввести "серьезные" санкции против России, но при одном условии. Этим условием он назвал - что страны НАТО должны прекратить покупать российскую нефть, и в целом ЕС должен полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов.
По данным The Wall Street Journal, Трамп умышленно поставил ЕС такой ультиматум, так как понимал, что осуществить это будет невозможно.