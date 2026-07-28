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Зеленский в США встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot

21:15 28.07.2026 Вт
2 мин
О чем президент говорил с представителями Lockheed Martin?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский в США встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot Фото: Владимир Зеленский и команда Lockheed Martin (t.me/ze_team2019)
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Украинский президент встретился в США с командой оборонной компании Lockheed Martin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin - одного из сильнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot", - отметил глава государства.

Президент рассказал, что обсудил с Lockheed Martin еще большее развитие сотрудничества с Украиной - в частности, совместное производство и обмен технологиями.

"Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизнь. Говорили о наших общих возможностях в отношении Patriot'ов и других систем", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что команды компании и Украины уже работают над конкретными решениями, которые позволят "быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности в защите жизней".

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможность запуска в Украине производства перехватчиков для ЗРК Patriot.

Отметим, что во время предыдущей встречи Зеленского и Трампа 8 июля на полях саммита НАТО президент США не исключил, что Вашингтон может позволить Украине наладить собственное производство перехватчиков для систем Patriot.

Все, что известно о новой встрече Зеленского и Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

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