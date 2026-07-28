Зеленский в США встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot
Украинский президент встретился в США с командой оборонной компании Lockheed Martin.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
"Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin - одного из сильнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot", - отметил глава государства.
Президент рассказал, что обсудил с Lockheed Martin еще большее развитие сотрудничества с Украиной - в частности, совместное производство и обмен технологиями.
"Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизнь. Говорили о наших общих возможностях в отношении Patriot'ов и других систем", - сообщил Зеленский.
Он добавил, что команды компании и Украины уже работают над конкретными решениями, которые позволят "быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности в защите жизней".
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможность запуска в Украине производства перехватчиков для ЗРК Patriot.
Отметим, что во время предыдущей встречи Зеленского и Трампа 8 июля на полях саммита НАТО президент США не исключил, что Вашингтон может позволить Украине наладить собственное производство перехватчиков для систем Patriot.
Все, что известно о новой встрече Зеленского и Трампа - читайте в материале РБК-Украина.