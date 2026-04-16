В США набирает обороты военное планирование захвата Кубы, Пентагон ждет приказ, - USA Today

00:55 16.04.2026 Чт
Напряженность между Вашингтоном и Гаваной в последние недели обострилась
В США набирает обороты военное планирование захвата Кубы, Пентагон ждет приказ, - USA Today Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В Штатах тихо набирает обороты военное планирование возможной операции на Кубе под руководством Пентагона, который ожидает лишь указа президента о вмешательстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонимные источники USA TODAY.

Читайте также: "Готовы к смерти": президент Кубы ответил Трампу на угрозы захватить остров

США смещают фокус на Кубу

Как известно, даже несмотря на то, что внимание администрации Дональда Трампа переключилось на войну с Ираном, напряженность между Вашингтоном и Гаваной в последние недели обострилась.

Как известно, Трамп недавно намекнул, что ожидает вскоре "получить честь захватить Кубу в той или иной форме".

"Освобожу ли я ее, заберу ли - я думаю, я могу делать с ней все, что захочу", - сказал он.

А 13 апреля американский лидер заявил в Белом доме:

"Возможно, мы заедем на Кубу после того, как закончим с этим", - заявил глава Белого дома, имея в виду продолжающийся конфликт с Ираном.

В итоге в заявлении для USA TODAY Пентагон сообщил, что планирует ряд непредвиденных обстоятельств и остается готовым выполнить приказы президента в соответствии с указаниями.

Ответ Кубы на посягательство США

Однако, как известно, кубинские власти не собираются сдаваться просто так. В недавнем интервью Newsweek президент островного государства Мигель Диас-Канель поклялся, что его страна даст отпор, если Соединенные Штаты начнут военное нападение.

"Мы будем сражаться, мы будем защищаться, и если мы падем в бою, умереть за родину - значит жить", - сказал он.

Что предшествовало

Издание отмечает, что оживленность вопроса захвата Кубы Штатами является эскалацией напряженности между странами, которая обусловленная нефтяной блокадой острова Вашингтоном.

Сообщается, что эта блокада в свою очередь является частью более широкой кампании США по проведению масштабных политических изменений в коммунистическом государстве.

Как известно, после операции США в Венесуэле в Белом доме заявляли, что следующей может стать Куба.

Эскалация между странами достигла своих высот, когда Трамп устроил острову нефтяную блокаду, из-за чего Кубу поглотил энергокризис. РФ даже отправила недавно танкер с нефтью на остров с разрешения США, чтобы не доводить ситуацию с энергетикой до критического уровня.

На днях Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуться к вопросу Кубы после завершения действий, связанных с Ираном.

Пока Вашингтон и Тегеран находятся в режиме перемирия и пытаются договорится о сделке, проводя переговоры, хотя Иран и категорически против основного условия США - отказа от ядерной программы.

