Трамп заверил, что ему "не нравятся диктаторы"

Трамп отметил, что некоторые американцы обвиняют его в том, что он становится диктатором.

"Многие люди говорят, что, может быть, нам нравятся диктаторы, я не люблю диктаторов, я не диктатор", - подчеркнул президент США.

По словам американского лидера, он "человек с большим здравым смыслом".

К слову, только 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Также американский лидер неоднократно заявлял о том, что у него хорошие отношения с Путиным.