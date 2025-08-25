Трамп заверил, что ему "не нравятся диктаторы"

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он не является диктатором и не хотел бы им стать.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
Трамп отметил, что некоторые американцы обвиняют его в том, что он становится диктатором.
"Многие люди говорят, что, может быть, нам нравятся диктаторы, я не люблю диктаторов, я не диктатор", - подчеркнул президент США.
По словам американского лидера, он "человек с большим здравым смыслом".
К слову, только 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Также американский лидер неоднократно заявлял о том, что у него хорошие отношения с Путиным.
Напомним, в июне в США прошли массовые акции протеста против Трампа под названием "Без королей".
Такие протесты организовали в ответ на военный парад в Вашингтоне, организованный к 79-летию Трампа и 250-летию армии США.
Также в июне в США проходили протесты против массовых рейдов иммиграционной службы. Чтобы разогнать акции в Лос-Анджелес ввели 2 тысячи солдат Нацгвардии США.
Меморандум о развертывании войск в Лос-Анджелесе подписал лично Трамп.